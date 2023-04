Maurício Noriega é demitido da Globo após trabalhar por 21 anos no SporTV

Comentarista trabalhou em duas Copas do Mundo; narrador Jaime Júnior também foi desligado pela emissora carioca

Facebook/Reprodução Maurício Noriega foi demitido da Globo após trabalhar no SporTV por 21 anos



A TV Globo segue fazendo uma reformulação em sua equipe esportiva. Após as saídas de Galvão Bueno, Cleber Machado e outros profissionais, a emissora demitiu Maurício Noriega nesta quinta-feira, 13. Um dos principais comentaristas da empresa, o jornalista trabalhou por 21 anos no SporTV. Através de sua conta no Instagram, o profissional agradeceu os companheiros e a televisão. “Agradeço aos quase 21 anos de trajetória no SporTV, que me deu a oportunidade de ser o profissional que hoje sou. Comentei duas finais de Copa. Tenho orgulho do que construí, sendo sempre ético, correto e fiel à minha agenda: profissionalismo e retidão”, comentou. Mais cedo, a Globo também o narrador Jaime Júnior, conhecido por transmitir partidas dos times de Minas Gerais.

