Ator e dublador Silvio Matos morre no Rio aos 82 anos

O velório está marcado para este domingo (12) no Crematório da Penitência, na capital fluminense

Reprodução/Redes sociais

O ator, dublador e locutor Silvio Matos morreu no sábado (11) no Rio de Janeiro, aos 82 anos. A informação foi confirmada por familiares e colegas nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

O velório está marcado para este domingo (12) no Crematório da Penitência, na capital fluminense.

Nascido em 1943 em São Vicente de Minas (MG), Matos iniciou a carreira no teatro e passou pelo rádio antes de chegar à televisão. Com uma trajetória de mais de seis décadas, ele participou de diversas novelas e séries na TV aberta e também se destacou em canais de humor na internet.

Na Globo, o artista atuou em produções como A Favorita (2009), Flor do Caribe (2013), Louco Por Elas (2013), Êta Mundo Bom! (2016), Novo Mundo (2017), Orgulho e Paixão (2018) e O Tempo Não Para (2018). Como dublador, emprestou a voz a personagens de clássicos infantis, entre eles Carrossel e Castelo Rá-Tim-Bum.

Nas últimas décadas, Matos ganhou nova popularidade com participações em canais de humor na internet, especialmente no Parafernalha. Ele também mantinha presença ativa nas próprias redes sociais.

A morte foi lamentada pela irmã, Denize Lucinda, que publicou uma mensagem emocionada no Instagram: “Nosso queridão Silvio Matos, das boas risadarias, do bom humor, do amor, da vida plena e feliz, hoje pela manhã voltou para casa do Pai”.

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*texto produzido com auxílio de IA