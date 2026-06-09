Rancho Dutton conquista fãs de Yellowstone e bate recordes de audiência

O universo de Yellowstone continua mostrando sua força. A nova série Dutton Ranch (ou Rancho Dutton, como vem sendo divulgada no Brasil) estreou recentemente no Paramount+ e já se tornou um dos maiores sucessos da história da plataforma.

A produção acompanha os queridos personagens Beth Dutton e Rip Wheeler, interpretados por Kelly Reilly e Cole Hauser, após os acontecimentos do final de Yellowstone. Agora, o casal deixa para trás parte do passado e tenta construir uma nova vida no Texas, administrando um rancho próprio e enfrentando novos desafios, inimigos poderosos e conflitos que ameaçam o futuro da família.

Mas o que parecia ser um recomeço tranquilo rapidamente se transforma em uma nova batalha pela sobrevivência. Em meio a disputas por terras, problemas com o gado e rivais influentes da região, Beth e Rip precisam provar que conseguem preservar o legado dos Dutton longe de Montana.

O sucesso da série foi imediato. Segundo dados oficiais da Paramount, Dutton Ranch registrou 12,9 milhões de visualizações globais em sua primeira semana, tornando-se a maior estreia de uma série original da história do Paramount+. Além disso, a produção alcançou o primeiro lugar entre as séries mais assistidas da semana nos Estados Unidos e também conquistou o posto de maior estreia de uma nova série na TV a cabo desde 2023.

Grande parte desse desempenho pode ser explicada pela enorme popularidade de Beth e Rip, considerados por muitos fãs o casal mais icônico de todo o universo criado por Taylor Sheridan. Nas redes sociais e fóruns dedicados à franquia, a expectativa pela nova fase dos personagens já era enorme antes mesmo da estreia.

Além do retorno dos protagonistas, a série também conta com nomes de peso como Ed Harris e Annette Bening no elenco, ampliando ainda mais a escala da produção.

Com apenas alguns episódios exibidos, Rancho Dutton já se consolidou como um dos maiores lançamentos televisivos de 2026 e reforça o domínio da franquia Yellowstone no streaming. Se o ritmo continuar o mesmo, tudo indica que Beth e Rip estão longe de encerrar sua jornada e o império dos Dutton continua mais vivo do que nunca.