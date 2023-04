Ator Hugh Jackman anuncia cura do câncer de pele

Astro de Wolverine foi diagnosticado pela primeira vez em 2013 e faz alertas nas redes sociais

Reprodução/Instagram @thehughjackman Hugh descobriu a doença em 2013 e passou por seis cirurgias em dez anos



O ator Hugh Jackman, de 54 anos, anunciou nesta quarta-feira, 5, que está curado do câncer de pele. O astro de Wolverine escreveu uma mensagem nos stories do Instagram para avisar os fãs. “Minhas biópsias deram negativas! Obrigado a todos pelo carinho”, disse. Jack teve o primeiro diagnóstico da doença em 2013 e passou por seis cirurgias nos últimos dez anos. Ele sempre deixou claro nas redes sociais sobre o câncer e faz questão de alertar as pessoas a usarem filtro solar. “Não importa a estação”, escreveu o ator em vídeo publicado há dois dias. A Austrália, país de origem de Hugh, é a “capital mundial” do câncer de pele com mais de 11.500 pessoas diagnosticadas e cerca de 434 mil outros tipos da doença a cada ano.