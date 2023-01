Ator Julian Sands, de ‘Smallville’ e ‘Dexter’, desaparece após sair para caminhada

Artista estava em uma região montanhosa que atualmente está coberta de neve; clima tem dificultado as buscas

Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Família de Julian Sands relatou desaparecimento na sexta-feira, 13



O ator britânico Julian Sands, das séries “Dexter” e “Smallville”, está desaparecido. Ele foi visto pela última vez caminhando em uma montanha fora de Los Angeles, na Califórnia. De acordo com o TMZ, a região em que o artista fazia uma caminhada está atualmente coberta por neve. A família do ator procurou as autoridades locais para relatar o desaparecimento na última sexta-feira, 13. A busca por Julian segue em andamento, mas as condições climáticas têm sido um grande desafio. Conforme divulgado pela EW, um porta-voz do Departamento Xerife-Coroner do Condado de San Bernardino informou que as equipes de busca têm vasculhado a área de Baldy Bowl, mas devido ao risco de avalanche, eles precisaram recorrer a um helicóptero e a um drone. A busca terrestre será retomada quando foi considerado seguro para a equipe de resgate. O artista de 65 anos nasceu na Inglaterra, mas atualmente mora em North Hollywood, um bairro de Los Angeles. Ele despontou na carreira artística na década de 1980 e, ao longo dos seus 40 anos de carreira, esteve no elenco de vários filmes, que vão do romance “Uma Janela para o Amor” (1985) ao terror “Warlock” (1989). Em “Smallville”, Julian interpretou Jor-El, o pai biológico de Superman.