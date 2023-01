Carolina Dieckmann conta que perdeu a virgindade com ator; saiba quem

Atriz disse que namorava o artista na época em que fazia a minissérie ‘Sex Appeal’, seu primeiro trabalho na TV

Reprodução/YouTube/gioh Carolina Dieckmann falou em podcast que perdeu a virgindade com Vitor Hugo



A atriz Carolina Dieckmann revelou que perdeu sua virgindade com um ator com quem contracenou na minissérie “Sex Appeal”, seu primeiro trabalho na televisão. Na trama exibida pela Globo em 1993, a artista interpretava uma das cinco protagonistas, Claudinha, que tinha como par romântico Beto, vivido pelo ator Vitor Hugo. Em entrevista ao podcast “Quem Pode, Pod”, Carolina contou que nos bastidores da minissérie viveu um romance com seu parceiro de cena: “Meu primeiro beijo na televisão foi com o Vitor Hugo, que era meu namorado”. Giovanna Ewbank, que comanda o podcast com Fernanda Paes Leme, perguntou com quem a atriz perdeu a virgindade e ela contou que foi com Vitor Hugo na época de “Sex Appeal”.

Nos últimos anos, o ator teve destaque em produções da Record TV, incluindo “Chamas da Vida” (2008) e “Os Dez Mandamentos” (2015). Desde 2017, Vitor Hugo tem atuado em novelas de Portugal. Carolina é casada há 19 anos com Tiago Worcman. Ela conheceu o atual marido quando ainda era criança, pois ele estudou com seu irmão mais velho. “Tiago é o amor da minha vida, da vida inteira. Já tinha um crush nele na escola”, contou a artista. “Eu me lembro de eu escolhendo a roupa para ir para a escola. A primeira sensação que o Tiago me causa é essa. Ele nem olhava para a minha cara, tinha namoradas, pegava muitas mulheres. Eu era pirralha, mas também tinha meus gatinhos (risos), mas o crush era dele.” A artista, que viveu outros relacionamentos antes de se casar com Tiago, disse que acha sua história e do marido “a coisa mais linda do mundo”.