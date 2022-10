Ator mirim de ‘Pantanal’ volta a ser internado após atropelamento

Mãe do artista fez um relato sobre as dificuldades enfrentadas nos últimos dois meses

Reprodução/Globo Gustavo Corasini foi atropelado por um carro em agosto deste ano



O ator mirim Gustavo Corasini, que viveu Tadeu na primeira fase de “Pantanal”, foi internado novamente nesta quinta-feira, 20. O artista, de 12 anos, está em processo de recuperação, pois há dois meses, no dia 23 de agosto, ele foi atropelado por um carro. Nesta manhã, a mãe de Gustavo, Fernanda, fez um post nas redes sociais do filho falando sobre o assunto. “Me preparando para ir internar o Gu e um filme passa em minha cabeça, me lembro de cada dificuldade que passamos, os primeiros banhos ainda no leito, o medo de fazer curativos, tive que virar enfermeira do dia para a noite, mas quem disse que mãe não consegue”, declarou. “Hoje tenho certeza que sou uma mãe forte e guerreira e que pelos meus meninos aprendo o que for, fácil não foi, mas nunca me vi no direito de reclamar a bênção que Deus me deu de ter meu filho nos braços… só gratidão a cada um que me apoiou com palavras, com carinho e solidariedade. Somos pessoas de muita sorte.” A mãe do ator também postou fotos do filho no hospital e, quando o menino já estava pronto para internação, ela publicou: “Que Deus e Nossa Senhora Aparecida acompanhe você… te amo, filho”. Gustavo e um amigo foram atropelados dentro de um condomínio. Ele quebrou o braço, o punho, uma das pernas e a bacia. O amigo, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.