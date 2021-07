Ator Paulo Pompeia, que estampou embalagem de ‘Cigarrinhos de Chocolate’, morre aos 72 anos

A empresa Chocolate Pan, responsável pela produção e venda dos produtos, homenageou o ator nas redes sociais, agradecendo-o pelos serviços e prestando condolências aos familiares

Reprodução/ Instagram @satedspoficial Ator já foi diretor do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversões do Estado de São Paulo



O ator e diretor Paulo Pompeia, responsável por estampar a embalagem dos “Cigarrinhos de Chocolate” no fim da década de 50, morreu nesta quarta-feira, 30, aos 72 anos. A morte foi divulgada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversões do Estado de São Paulo (Sated), entidade da qual Pompeia já foi diretor. Entretanto, a causa e o local da morte não foram informados. A empresa Chocolate Pan, responsável pela produção e venda dos produtos, homenageou o ator nas redes sociais, agradecendo-o pelos serviços e prestando condolências aos familiares. “Triste notícia… O @satedspoficial informou que na quarta-feira (30/06/2021) faleceu o ator Paulo Pompeia. Os mais sinceros sentimentos, condolências aos familiares e eterna gratidão ao nosso eterno menino!”, afirmou a marca em publicação feita no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chocolate Pan (@oficial_chocolatepan)