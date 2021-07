Gil do Vigor ganha quadro no ‘Mais Você’ para falar sobre economia

Gil estreia quadro na próxima semana no Mais Você

Gil do Vigor continua fazendo sucesso após o “Brother Brasil 2021”. Com contrato com a Rede Globo, o doutorando em economia ganhou um quadro no ‘Mais Você’, programa de Ana Maria Braga, para tratar de economia com a população de um jeito mais leve e explicativo. Nomeado de ‘Tá Lascado’, o quadro irá estrear o primeiro episódio na próxima quinta-feira, dia 8, e a notícia foi data pelo próprio ex-BBB em suas redes sociais. Nesta quinta, Gil também comemorou em seu perfil a conquista do visto para viajar aos Estados Unidos. Ele foi aprovado e conseguiu bolsa em duas universidades norte-americanas enquanto estava confinado na casa mais vigiada do Brasil. Após deixar o reality, Gil anunciou que escolheu fazer sua especialização em economia na Universidade da Califórnia, em Davis.

Que momento!!! Agora é oficial, tenho meu próprio quadro no #MaisVocê. No “Tá Lascado”, vou falar de economia de forma simplificada e do meu jeitinho! O primeiro episódio vai ao ar na quinta-feira, dia 08. Quem aí já tá ansioso pra ver?! 😎💜

