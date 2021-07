Empresa desiste de tutela de Britney Spears após depoimento da cantora

Pai da artista, Jamie Spears, volta a administrar sozinho o patrimônio de R$ 300 milhões da filha

Reprodução Britney Spears continuará sob a tutela do pai



O depoimento de Britney Spears na audiência sobre sua tutela está rendendo frutos. Nesta quinta-feira, 1º, a empresa de gerenciamento de fortunas Bessemer Trust, que era co-tutora do patrimônio da cantora, desistiu da parceria. De acordo com o ‘The New York Times’, a empresa alegou que as “circunstâncias mudaram” após a fala da princesa do pop no tribunal. A Bessemer alega que quando entrou no regime de tutela, em 2019, ouviu que Britney estava de acordo, algo que a cantora desmentiu. Agora, o pai de Britney, Jamie Spears, volta a ser o único responsável pelo seu patrimônio de R$ 300 milhões. Nesta quarta-feira, a Justiça de Los Angeles negou o pedido da cantora de retirar seu pai da tutela de suas questões comerciais e pessoais.