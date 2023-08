Ator que interpreta Hulk critica Lula por falta de metas concretas para preservação da Amazônia

Mark Ruffalo afirmou ser necessária a defesa dos povos indígenas expressa na Declaração de Belém; ele elogiou o presidente Gustavo Petro, da Colômbia, por seus posicionamentos durante o evento

Reprodução/Instagram/ @markruffalo Mark Ruffato citou Nelson Mandela em sua argumentação: 'Tudo parece impossível até que seja feito'



Intérprete do personagem Hulk nos filmes do Universo cinematográfico da Marvel (MCU), Mark Ruffato criticou em suas redes sociais a participação do Brasil na Cúpula da Amazônia. Na postagem desta quinta-feira, 10, o ator afirmou estar decepcionado com a liderança do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no encontro internacional. “O senhor é um dos meus heróis, Lula, mas me parte o coração ver que a Declaração de Belém da Cúpula da Amazônia não tem metas concretas para proteger a floresta. A emergência para proteger a Amazônia é uma emergência climática – e nós não temos tempo a perder”, escreveu no twitter. Na postagem, o artista elogiou Lula por estabelecer proteções fundamentais aos povos indígenas, porém, segundo ele, estas medidas não são necessárias para impedir o “colapso da floresta”. “Graças à sua liderança, essa Cúpula FINALMENTE estabeleceu proteções fundamentais para os Povos Indígenas. Obrigado por ouvir as vozes de quem está na linha de frente da emergência climática. Mas apenas isso não impedirá o colapso da floresta”.

Na manifestação de Mark, o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, recebeu elogio por impor metas na fração da amazônia em seu país e por ser contra a exploração de petróleo na floresta tropical. “A Colômbia, sob comando de Gustavo Petro, é a primeira nação amazônica a seguir o que a ciência recomenda – a meta de proteger 80% da floresta até 2025, um pedido para interromper a extração de petróleo na Amazônia. Esse é exatamente o tipo de liderança que a humanidade precisa agora, Sr. Presidente”. Ao final de sua manifestação, o artista convidou diretamente o Lula para assumir sua liderança na preservação da floresta. “Por melhor que seja o governo de Petro, você, Lula, pode fazer a diferença. Afinal de contas, 60% da Amazônia está no Brasil, que é um país tão importante. Você poderia levar a sua liderança tão necessária para a Assembleia Geral da ONU, em Nova York?” Em sua argumentação, ele ainda citou Nelson Mandela, afirmando: “Tudo parece impossível até que seja feito”. “Seja corajoso. Nós estamos com você – e estamos de olho. Vamos fazer isso”, concluiu o artista e ativista.