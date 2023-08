Stock Car anuncia dois casos de febre maculosa após etapa em Mogi Guaçu (SP)

Organizações monitoram um possível surto da doença após o evento realizado no último final de semana

Reprodução/Instagram/@stock_car Stock Car é uma das categorias mais tradicionais do automobilismo



A Vicar, promotora da Stock Car, e a administração do Autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu (SP), anunciaram nesta quinta-feira, 10, que duas pessoas foram diagnosticadas com febre maculosa após comparecerem à 6ª etapa da competição, realizada no último final de semana. Segundo as organizações, a montagem do evento começou em 28 de julho. De acordo com a nota, “foram tomadas todas as medidas sanitárias exigidas, seguindo as diretrizes legais e de segurança do público e trabalhadores”. O texto ainda diz que a Vicar e o Velocitta já iniciaram uma campanha de alerta a todos que estiveram presentes ou trabalharam no evento. As duas pessoas afetadas pela doença foram orientadas a procurar assistência médica e estão seguindo os protocolos necessários.

Leia o comunicado na íntegra abaixo: