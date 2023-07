Ator Rafael Vitti mostra machucado causado por um acidente no surf

‘Não são só flores. Ontem, o mar estava grande, tomei uma vaca feia demais e acabei fazendo dodói’, disse o artista

Reprodução/Instagram/@rafaavitti Rafel Vitti teve uma ferida na cabeça devido a acidente enquanto surfava



Em suas redes sociais, o ator Rafael Vitti compartilhou, nesta terça-feira, 11, um ferimento em sua cabeça que sofreu durante a prática de surf. “Quem for sensível não veja os próximos stories. Não é nada de mais, mas ontem fiz um machucadinho no surfe. Não são só flores. Ontem, o mar estava grande, tomei uma vaca feia demais e acabei fazendo dodói”, disse o artista em vídeo. Surfista apaixonado, Rafael sempre publica imagens praticando o esporte no Instagram. Prova disso é a postagem de um vídeo em que ele parecia surfando com a legenda “Balança, mas não cai”, logo antes de publicar o ferimento.