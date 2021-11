Ator Wagner Moura come quentinha em ocupação do MTST e gera polêmica; entenda

Prato com camarão chamou atenção de políticos de direita, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro que questionou o movimento

Reprodução/ Twitter Guilherme Boulos Ator participou de evento na zona leste para exibição do longa-metragem Marighella



O ator Wagner Moura virou assunto nas redes sociais neste sábado após aparecer em foto comendo uma quentinha do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) na Zona Leste de São Paulo. O diretor do filme ‘Marighella‘ compareceu ao local na noite da última quinta-feira, 11, para exibição do longa-metragem que estreou no Brasil no dia 4 de novembro e comeu uma marmita que estava sendo servida. O político Guilherme Boulos (PSOL) registrou o momento com uma foto de Wagner Moura com o prato na mão e escreveu. “Wagner Moura comendo uma quentinha na ocupação do MTST onde fizemos ontem a exibição popular de Marighella. Foi potente! Viva a luta do povo!”. A foto chamou atenção porque no prato tinha camarão.

O deputado federal e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL), usou a imagem em uma publicação criticando a comida. “Agora tem o MTST raiz e o MTST nutela. Ou será que já é o comunismo purinho, onde a elite do partido come camarão e o restante se vira e passa fome igual à exemplar Venezuela?”, escreveu em sua página oficial do Twitter. O post teve diversos comentários de membros da direita ressaltando a hipocrisia do movimento e do ator. Em resposta, Boulos disse que o deputado desconhece a culinária brasileira e que o prato era um acarajé. “Direitistas raivosos com a foto do Wagner Moura comendo acarajé no prato na ocupação do MTST mostra que o bolsonarismo vibra com a fome e, acima de tudo, desconhece a cultura brasileira”, rebateu.

O MTST recebe doações de alimentos e a marmita que Wagner Moura provou foi doada pelo restaurante AcaraJazz. Em sua página oficial no Twitter, o movimento agradeceu as doações e fez um paralelo com sua atuação entre os mais pobres criticando as viagens da família Bolsonaro para o Oriente Médio. “Nosso rolê é socializar comida e moradia pra todos. Camarão tb. Quem gosta de ver pobre roendo osso é o Bolsonaro, contra quem estamos indo protestar hoje por estar causando… Fome! Vejam só”, escreveram.

Direitistas raivosos com a foto do Wagner Moura comendo acarajé no prato na ocupação do MTST mostra que o bolsonarismo vibra com a fome e, acima de tudo, desconhece a cultura brasileira. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) November 13, 2021

Agora tem o MTST raiz e o MTST nutela. Ou será que já é o comunismo purinho, onde a elite do partido come camarão e o restante se vira e passa fome igual à exemplar Venezuela? pic.twitter.com/FV3Ao0QsI5 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 12, 2021