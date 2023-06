Atriz Amanda Bynes é internada em clínica psiquiátrica pela segunda vez no ano

Protagonista de ‘Ela é o Cara’, foi detida pela polícia nesta segunda-feira e internada compulsoriamente

Reprodução/Instagram/rlamandabynes Amanda Bynes, de 37 anos, foi diagnosticada recentemente com transtorno bipolar



Estrela de ‘Ela é O Cara’, Amanda Bynes segue lutando contra seus vícios. Segundo o TMZ, a atriz foi detida pela polícia nesta segunda-feira, 19, e encaminhada para internação psiquiátrica pela segunda vez no ano. Amanda, de 37 anos, foi considerada “um perigo para si mesma e para as pessoas ao redor” e precisou ser colocada em prisão obrigatória, onde pode ficar até 72h por lei. Em março ela foi flagrada andando nua pelas ruas de Los Angeles e foi internada por quase três semanas. Na época foi diagnosticada com transtorno bipolar e abuso de substâncias. Recentemente, Amanda deu uma entrevista em que dizia querer voltar a atuar. Seu último filme foi em 2010 com ‘A Mentira’.