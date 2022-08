Vídeo mostra carro de Anne Heche em alta velocidade antes do acidente; atriz está em estado crítico

Atriz diria a 140 km/h em uma área residencial minutos antes de bater contra uma casa, causando a explosão do veículo e o incêndio do imóvel

Montagem: Reprodução / @anneheche e Reprodução / Twitter @CBSLARachel Acidente envolvendo Anne Heche aconteceu nesta sexta-feira, 5



A atriz Anne Heche está em estado crítico após sofrer um grave acidente de carro em Los Angeles, no Estados Unidos. A colisão aconteceu nesta sexta-feia, 5, quando o carro da atriz, que diria a 140 km/h em uma área residencial, bateu em uma casa de dois andares, causando a explosão do veículo e incêndio no imóvel. Uma moradora da residência, que estava na sala no momento que o carro atravessou a parede, sobreviveu por pouco, informou a emissora CBS Los Angeles. Segundo informações do tabloide Daily Mail, Anne Heche ficou presa dentro do automóveis em chamas por cerca de 30 minutos, mas ainda estava consciente e conseguia se comunicar com bombeiros quando foi resgatada. A imprensa americana informa que a atriz sofreu queimaduras graves e foi levada por uma ambulância a uma UTI local, onde permanece em estado crítico. Minutos antes do acidente, a atriz já havia se envolvido em outra colisão ao bater na garagem de um prédio de apartamentos. Imagens de câmeras de segurança mostram Anne dirigindo em alta velocidade no bairro Mar Vista pouco antes do último acidente. Na gravação também é possível ouvir o som da batida. O site TMZ diz que a atriz está intubada no hospital e ainda não foi feito teste para identificar se ela dirigia sob efeito de álcool.

EXCLUSIVE: Video shows the vehicle owned by actress Anne Heche speeding down a Mar Vista street moments before crashing into a home and sparking a fire. The story on @CBSLA 5pm. pic.twitter.com/1H93z5aVx7 — Rachel Kim (@CBSLARachel) August 5, 2022