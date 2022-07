Atriz da série ‘Como Acabar com o Natal’ tem morte repentina em casa aos 36 anos

Causa da morte de Busisiwe Lurayi está sendo investigada; resultado da autópsia ainda não saiu

Divulgação/Netflix Busisiwe Lurayi estrelou a série 'Como Acabar com o Natal', da Netflix



A atriz Busisiwe ‘Busi’ Lurayi, que estrelou a série cômica da Netflix “Como Acabar com o Natal”, morreu aos 36 anos. A notícia foi compartilhada pela agência que cuidava da carreira da atriz, a Eye Media Artists, nas redes sociais. A morte aconteceu de forma repentina no último domingo, 10, em sua casa. “Estamos profundamente tristes em notificá-los sobre o falecimento da nossa amada Busisiwe Lurayi. Busisiwe faleceu repentinamente e foi declarada morta em sua residência no domingo pela equipe médica. A razão de sua morte ainda é desconhecida enquanto aguardamos os resultados do relatório da autópsia”, informou a nota. A equipe da artista agradeceu o apoio que tem recebido e declarou que dará mais informações sobre o caso assim que elas estiverem disponíveis. A atriz sul-africana brilhou como Tumi Sello na produção da Netflix que estreou em 2020. Em dezembro de 2021, foi lançada uma segunda temporada da série com quatro episódios. Recentemente, a produção foi renovada para uma terceira temporada que, agora, parece incerta. Ela também fez participações nas séries “Plantão Médico” e “City Ses’la”.