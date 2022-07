Gabi Martins critica seguidores e pede respeito: ‘Vão cuidar da vida de vocês’

Em desabafo, cantora afirmou que seus fãs não podem controlar a sua vida pessoal e profissional

Reprodução/Twitter/GabiMartinsOF Gabi Martins desabafou em seu Twitter nesta segunda



A cantora Gabi Martins utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 11, para desabafar com seus seguidores. Segundo a artista, seus fãs não respeitam suas decisões profissionais e pessoais e que os usuários do Twitter deveriam “cuidar das suas vidas”. “Tem gente que quer controlar tudo que você faz, quem você fica ou não, até quem eu levo na viagem. Vão cuidar da vida de vocês, eu fico indignada, tô trabalhando, fazendo minhas coisas, aproveitando minha vida, ficando com quem eu quero. Respeitem isso”, pediu a ex-BBB.

Em nova mensagem, Gabi também afirmou que canta sertanejo e músicas tristes desde a adolescência e que os “pitacos” dados pelos seguidores não vão atrapalhar o seu trabalho. “Até a música que eu escrevo. Gente, eu canto sofrência desde meus 14 anos, independente de qualquer pessoa que eu tenha me relacionado. Aprendam a separar isso. Estou feliz, leve e vivendo o melhor momento da minha vida. Não vão ser vocês que vão atrapalhar isso”, desabafou.