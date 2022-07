Ana Furtado explica por que decidiu romper seu contrato com a Globo

Artista também comentou sobre a fama de só ser colocada para substituir outras apresentadoras

Reprodução/Instagram/aanafurtado Ana Furtado rompeu seu contrato com a Globo após 26 anos de emissora



A atriz e apresentadora Ana Furtado anunciou na última segunda-feira, 11, sua saída da Rede Globo após 26 anos de casa. Nessas mais de duas décadas, a artista, que é casada com o diretor Boninho, atuou em novelas, apresentou programas como o “Video Show” e o “É de Casa” e virou meme por sempre ser chamada para substituir outras apresentadoras da emissora, como Fátima Bernardes no “Encontro” e Ana Maria Braga no “Mais Você”. Ao falar sobre seu rompimento com a Globo, a apresentadora explicou o que a motivou a tomar essa decisão: “Há tempos penso em partir para novos sonhos, e, no começo deste ano, senti que era a hora de dar esse passo. Conversei com essa empresa que tanto me deu, que me ouviu, respeitou meu desejo e, com muito carinho, me pediu para fazer a passagem de bastão para o novo time do ‘É de Casa’, um projeto que ajudei a construir e que agora ganhou novos ares. O que fiz com muito amor”.

Ana se despede após participar do quadro “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”, algo que ela encarou como um “presente lindo”. “Comecei nessa emissora dançando, na abertura da novela ‘Explode Coração’ em 1995, e terminei assim, dançando e feliz, na final do ‘Dança dos Famosos’. Mais eu, impossível”, afirmou. Apesar de substituir várias apresentadoras, Ana não teve na Globo um programa totalmente seu. Quando Patricia Poeta assumiu o “Encontro” no lugar de Fátima, muitos telespectadores comentaram que era Ana quem deveria assumir esse posto. De forma sutil, a apresentadora disse que não se importava em substituir as colegas de emissora. “Saio com a certeza de que sempre me doei por inteiro, com dedicação e alegria em tudo que fiz aqui, seja como atriz ou apresentadora”, pontuou. “Com muito orgulho, fui escolhida para comandar os programas das minhas amigas Angélica, Ana Maria Braga e Fátima Bernardes. O que para mim sempre foi um motivo de orgulho e reconhecimento de meu trabalho.” Por fim, Ana enfatizou que a Globo deixou as portas abertas para futuros projetos.