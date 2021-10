Atriz de ‘Anne With an E’ celebra fim do tratamento contra o câncer de mama

‘Isso é quase melhor do que a manhã de Natal’, escreveu Miranda McKeon nas redes sociais

Reprodução/Instagram/miranda.mckeon/19.10.2021 Miranda McKeon anunciou nas redes sociais que venceu o câncer de mama



A atriz Miranda McKeon, da série da Netflix “Anne With an E”, anunciou que seu tratamento contra o câncer de mama chegou ao fim. A artista, de 19 anos, revelou o diagnóstico em julho deste ano e o caso chamou atenção, pois é incomum uma mulher ser diagnosticada com essa doença na idade dela. Nas redes sociais, a intérprete de Josie Pye celebrou: “Estou escrevendo isso às 5 da manhã porque estou muito animada com o meu último dia de tratamento! Isso é quase melhor do que a manhã de Natal”. Miranda também comentou como foram seus últimos meses de luta contra o câncer.

“Eu e meus pais estávamos refletindo sobre a linha do tempo nesses últimos quatro meses e fiquei impressionado com tudo o que aconteceu. Embora eu esteja muito animada, francamente, também estou com o coração totalmente partido. Eu sinto que a quimioterapia me deixou um pouco nua. Muitas pessoas dizem que a vida após o tratamento, às vezes, é mais difícil do que a vida durante o tratamento. Acho que é porque, enquanto fazemos quimio, estamos apenas nos esforçando e nos segurando para salvar a vida. E é difícil curar seu coração quando você mal consegue se segurar”, escreveu. A arista também disse que está muito orgulhosa de si mesma por não ter cedido quando recebeu o diagnóstico sozinha em um avião. “Em vez de ceder ao medo e abaixar a cabeça, descobri como iria me virar. Tenho orgulho de ser capaz de ser vulnerável e compartilhar meu coração com autenticidade”, concluiu a atriz, que também agradeceu sua família por todo o apoio que recebeu.