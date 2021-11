Atriz de ‘Game of Thrones’ deixa herança de R$ 38 mil para manicure e ela recusa

Profissional explicou por que não aceitou o dinheiro de Diana Rigg, que morreu em setembro de 2020

Reprodução/HBO/03.11.2021 Diana Rigg viveu Lady Olenna Tyrell em 'Game of Thrones'



A atriz Diana Rigg, que participou do fenômeno “Game of Thrones”, morreu em setembro de 2020, aos 82 anos, e deixou uma herança superior a 3 milhões de libras (cerca de R$ 23,2 milhões). Ao dividir seus bens no testamento, a artista surpreendeu ao destinar 5 mil libras (cerca de R$ 38,7 mil) a sua manicure, Jessica Zhu, mas a profissional recusou o dinheiro. Diana começou a frequentar o salão que Jessica trabalha, em Londres, em 2001 e elas se tornaram amigas. No começo, a manicure não sabia que a cliente era uma atriz de fama internacional e só descobriu quando foi alertada por uma pessoa do salão que ela estava atendendo uma celebridade. “Ela era tão generosa e realista que você jamais imaginaria. Ela era feliz com as coisas simples da vida, como tomar uma xícara de café. Diana tratava todas as garotas do salão como parte da família e era uma senhora muito experiente que nos dava conselhos sobre a vida”, contou Jessica ao Daily Mail.

Em março de 2020, a intérprete de Lady Olenna Tyrell em “GoT” foi diagnosticada com câncer e, sem poder ir ao salão, passou a receber visitas diárias de Jessica até o dia de sua morte. “Tive a sorte de Diana aceitar se despedir de mim quando estava doente e hospitalizada em março. Eu estava com ela até o último minuto de vida porque queria estar com ela. Tínhamos as mesmas velhas conversas do salão”, comentou. “Fiquei muito triste quando ela faleceu, mas sempre me dizia para não ficar chateada quando ela partisse.” A manicure não sabia que tinha sido citada no testamento e, ao portal britânico, explicou por que recusou a herança: “Fiz o que fiz por amor. Tínhamos uma relação muito especial”. Jessica conversou com a filha de Diana, Archibald Stirling, e pediu para que o dinheiro ficasse para o neto da atriz, Jack, de quatro anos. Diana deixou a maior parte da herança para a filha, assim como propriedades na Europa e na América, o restante ela destinou a instituições de caridades e a alguns parentes.