Mamma Bruschetta afirma que Gugu namorou com ex-ator da Globo

Apresentadora também saiu em defesa de Rose Miriam Di Matteo ao fala de briga pela herança

Reprodução/Record/16.09.2021 Gugu Liberato teria namorado com Marcelo Augusto, de 'A Turma do Didi'



A apresentadora Mamma Bruschetta afirmou que o apresentador Gugu Liberato, que morreu em 2019 após sofrer um acidente doméstico nos Estados Unidos, namorou com o ator Marcelo Augusto, que ficou famoso por integrar o elenco do extinto humorístico “A Turma do Didi”, da Globo. Durante participação no podcast “SuperSonico Cast”, a ex-apresentadora do “Fofocalizando”, no SBT, enfatizou que “Gugu era gay”, mas ele não queria que isso fosse exposto na mídia. “Ele não teve oportunidade de se assumir, primeiro porque ele não quis e [também porque] tudo no nosso tempo era muito resguardado, você tinha que fingir, era obrigatório.” Mama também comentou que Gugu tinha fotos e fez viagens com os homens que foram apontados como seus namorados – como Marcelo Augusto e o chef de cozinha Thiago Salvático. “Não era uma coisa tão secreta, mas ele não gostava de expor na mídia social. Ele sempre fui muito discreto.”

Mama também comentou sobre a briga judicial pela herança do apresentador e saiu em defesa da médica Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos de Gugu. “Ele tinha uma união estável com a Rose, era por contrato. Ela funcionou como barriga de aluguel e também como cuidadora dos filhos. Acho que ela tem direito [a herança]. Ela não foi esposa dele, mas eles tinham uma união”, comentou. A disputa pela herança começou após Rose entrar na Justiça para provar que tinha uma união estável com o artista, isso porque ela não foi citada no testamento. Gugu deixou 75% da herança para os três filhos e 25% para os cinco sobrinhos, além de uma pensão para a mãe, Maria do Céu. Caso Rose consiga comprovar a união estável, ela passa a ter direito a metade da herança do apresentador – avaliada em R$ 1 bilhão.