Rose Miriam não pediu aumento da pensão de Gugu e recebeu menos que o acordado, diz advogado

Reprodução/Instagram/rosemiriamoficial/25.10.2021 Rose Miriam tenta provar na Justiça que tinha uma união estável com Gugu



Nelson Willians, advogado que representa a médica Rose Miriam di Matteo na disputa pela herança do apresentador Gugu Liberato, negou nesta segunda-feira, 25, que sua cliente entrou com um pedido judicial para aumentar a pensão alimentícia que recebe no valor de US$ 10 mil (cerca de R$ 55 mil). Ele também desmentiu as notícias de que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) rejeitou esse suposto pedido. Em nota enviada à Jovem Pan, ele declarou que “há inversão e distorção dos fatos que estão sendo divulgados”. De acordo com o advogado, o TJ-SP negou o pedido que Aparecida Liberato, irmã do apresentador que assume o papel de inventariante, para suspender o valor que Rose Miriam recebe desde o início de 2020 e também negou o pedido de prestação de contras e compensação de valores.

“O Desembargador manteve o direito de Rose Miriam e ainda consignou que o Espólio [Aparecida Liberato] deve pagar exatamente o importe de 10 mil dólares mensais – que de forma equivocada estava pagando em torno de 7 mil dólares por mês –, valor este que é para o custeio próprio de Rose e da residência de Orlando [nos Estados Unidos] onde mora com seus filhos”, explicou o advogado. Além disso, cabe a irmã de Gugu continuar arcando com as despesas dos filhos do apresentador – João Augusto, Sofia e Marina – incluindo gastos com educação, lazer e saúde física, mental e dentária. Procurado pela Jovem Pan, o TJ-SP declarou que não irá comentar sobre o assunto, pois o processo segue em segredo de Justiça. Gugu morreu no dia 21 de novembro de 2019 após sofrer um acidente doméstico. No testamento que fez em 2011, ele deixou 75% da herança estimada em 1 bilhão para os filhos e 25% para cinco sobrinhos. Ele também deixou sua mãe, Maria do Céu, amparada. Rose Miriam não foi citada no testamento e tenta provar na Justiça que tinha uma união estável com o apresentador.