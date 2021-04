Casada com Wesley Safadão, Thyane Dantas esclarece boatos de crise e briga em aeroporto

Influenciadora digital negou que tenha discutido com o cantor em público no fim de semana

Reprodução/Instagram/thyane/28.04.2021 Thyane Dantas disse que seu casamento com Wesley Safadão não está em crise



A influenciadora digital Thyane Dantas resolveu abrir o jogo após os rumores de que ela teria discutido em público com o marido, o cantor Wesley Safadão. As notícias que circularam é que a esposa do artista tinha brigado com ele no aeroporto de Fortaleza, Ceará, devido a uma crise de ciúmes. Nos stories do Instagram, ela esclareceu o assunto enquanto se arrumava para uma sessão de fotos. “Isso não existiu, a gente passou esse fim de semana em casa, fizemos até caixinha de perguntas [nas redes sociais]. Isso é uma mentira”, afirmou. Segundo Thayane, ela tem sido alvo de notícias mentirosas sobre crises no seu casamento e garantiu não sabe como esses boatos surgem. A influenciadora também disse que aproveitaria o momento para mantar um recado para o marido: “Meu amor, eu te amo. Trabalha daí que eu trabalho daqui”. Wesley Safadão e Thyane estão juntos desde 2012 e o casamento aconteceu em 2016. O casal tem dois filhos: Dom, de 2 anos, e Ysis, de 6 anos. O cantor também é pai de Yhudy, de 10 anos, fruto do seu relacionamento com Mileide Mihaile.