Após sair do ‘BBB 21’, Arthur diz que mandou mensagem para Carla Diaz

‘Quero conversar com ela, mesmo que seja para ouvir o que não quero ouvir’, falou o crossfiteiro

Reprodução/Globo/28.04.2021 Arthur falou sobre o conturbado relacionamento que viveu com Carla no 'BBB 21'



A torcida do Arthur tentou, mas ele acabou sendo eliminado na reta final do “BBB 21”. Assim que deixou a casa, Tiago Leifert alertou o crossfiteiro que o relacionamento dele com Carla Diaz não tinha agradado o público e esse acabou sendo o assunto principal da conversa que o eliminado teve com Ana Maria Braga, no “Mais Você” desta quinta-feira, 28. Arthur voltou a dizer que não tinha a intensão de se relacionar com ninguém na casa. “Não era minha expectativa, mas acabou acontecendo. Acredito que um relacionamento tem que acontecer quando você está preparado para não meter os pés pelas mãos”, comentou o brother, que acha que o jogo atrapalhou sua relação com a atriz. Ao rever algumas cenas em que ele evitava o carinho de Carla, o crossfiteiro tentou se defender: “Eu sou romântico sim, mas talvez eu não mostrei minha melhor versão”.

Durante o papo, Arthur contou que sua mãe torcia pelo relacionamento e, na manhã desta segunda, eles tiveram uma série conversa com o filho. O crossfiteiro contou também que, antes da entrevista, ele mandou uma mensagem para Carla. “Estou com saudade dela. Quero conversar com ela, mesmo que seja para ouvir o que eu não quero ouvir”, afirmou. O brother foi muito criticado pelo público por sua reação quando Carla voltou do paredão falso. A sister chegou a se ajoelhar no jardim e pedir o crossfiteiro em namoro, ele apenas respondeu: “Partiu”. “Confesso que fui pego de surpresa. Eu fiquei assustado, foi depois da festa, não tinha dado tempo de curar a bebedeira. Falei ‘partiu’, mas é o meu jeito. É minha forma de demonstrar carinho. Eu tento ser carinhoso, mas o jeito bruto às vezes fala mais alto.”

Outro momento polêmico foi quando a atriz passou mal em uma Prova do Líder e Arthur não a ajudou. Ele disse que não sabia se podia sair do lugar porque estava no meio da disputa. “Sei que eu poderia sair daqui por sensibilidade e ir até ela, mas na hora eu não pensei dessa forma”, falou. Ana Maria disse que ele precisava repensar esse tipo de atitude porque várias participantes saíram do seu lugar para ajudar a sister. O capixaba comentou sobre seus atritos com Fiuk e falou que quer mudar seu jeito explosivo. “Quero muito ser uma pessoa mais paciente, mais tranquila. Quero aprender com meus erros”, afirmou. Analisando os participantes que ainda estão dentro do “BBB 21”, Arthur disse que o maior jogador Gilberto, ele também chamou o doutorando de fake. Para ele, a mais preguiçosa é a Pocah, o mais influenciável é o Fiuk, a vilã e fofoqueira é a Camilla de Lucas.