Atriz de ‘Jogos Vorazes’ diz que sofreu abuso sexual durante gravação do filme

Jena Malone, que viveu Johanna Mason na franquia, disse que ainda é muito difícil falar dos filmes sem lembrar de tudo o que aconteceu com ela

Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Jena Malone interpretou Johanna Mason na franquia 'Jogos Vorazes'



A atriz Jena Malone, que interpretou Johanna Mason na franquia “Jogos Vorazes”, revelou que foi vítima de abuso sexual no período em que gravada um dos filmes. “Estava passando por um término difícil e também fui agredida sexualmente por alguém com quem trabalhei”, escreveu a artista na legenda de uma foto tirada em uma propriedade em Paris, na França, que serviu como cenário das gravações. Jena comentou que ao mesmo tempo que passava por uma momento pessoal difícil, ela estava realizada profissionalmente e isso gerou uma “mistura turbulenta de emoções”. “Fiquei muito grata por este projeto, pelas pessoas de quem me tornei próxima e por esse papel incrível que pude interpretar”, falou. “Gostaria que [esse período] não estivesse ligado a um evento tão traumático para mim, mas essa é a verdadeira selvageria da vida, eu acho. Como manter o caos com a beleza. Trabalhei muito para curar e aprender, por meio da justiça restaurativa, como fazer as pazes com a pessoa que me violou e fazer as pazes comigo mesma.”

Nos últimos anos, Jena se esforçou para superar tudo o que aconteceu, mas confessou que ainda lida com os traumas. “Tem sido difícil falar sobre ‘Jogos Vorazes’ e Johanna Mason sem sentir a nitidez deste momento, mas estou pronta para passar por isso e recuperar a alegria e a realização que senti. Muito amor para vocês, sobreviventes. O processo é tão lento e não linear. Quero dizer que estou aqui para quem precisa conversar, desabafar ou abrir espaços não comunicados dentro de si. Por favor, envie-me uma mensagem privada se precisar de um espaço seguro para ser ouvido”, ofereceu a atriz. Os seguidores de Jena lotaram a publicação com mensagens de apoio e agradeceram a artista por demonstrar sua vulnerabilidade. “Jogos Vorazes” foi um sucesso de bilheteria. A série de filmes é baseada na obra literária de Suzanne Collins. Os quatro longas foram lançados entre 2012 e 2015 e protagonizados pelos atores Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth.