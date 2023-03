‘Free Anitta’: Cantora expõe insatisfação com gravadora e fãs fazem campanha

‘Se tivesse uma multa para pagar eu já tinha leiloado meus órgãos para sair fora’, declarou a cantora

Reprodução/Instagram/anitta Anitta fez críticas ao seu contrato com a Warner Music Brasil nas redes sociais



A cantora Anitta surpreendeu ao falar abertamente o que pensa sobre seu contrato com sua atual gravadora, a Warner Music Brasil. Tudo começou quando um seguidor postou no Twitter: “Meu sonho é a Anitta sair da Warner, ir para uma gravadora que valorize ela e de quebra a primeira música que ela lançar pegue o top 10 global”. A poderosa então respondeu: “Somos dois”. Os fãs aproveitaram a abertura da artista e começaram a fazer perguntas. Uma pessoa quis saber se ela não pode pagar uma multa e romper o contrato, a dona do hit Envolver explicou: “Meu amor, se tivesse uma multa para pagar eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro que fosse para sair fora. Mas infelizmente não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito tem que prestar muita atenção nas coisas que assina… se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro”.

Um fã perguntou se a situação entre Anitta e a gravadora não poderia ficar pior com essa exposição, e ela disparou: “E tem como pior??? (risos)”. “Então o que resta é aceitar esse descaso com os seus lançamentos e seguir o baile?”, perguntou um fã. “Sim (risos). Como vamos fazendo todos esses anos (risos)”, falou a cantora que concorreu ao Grammy Awards. Anitta fechou um contrato por álbuns e ainda falta ela lançar dois para encerrar seu vínculo com a gravadora. “Eles é que decidem qual álbum autorizam ser lançado e quando. Ou seja (risos)…”, comentou a cantora. O assunto viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, 2, e os fãs passaram a demonstrar apoio à artista, colocando a tag “Free Anitta” (liberdade para Anitta, em português) nos assuntos mais comentados do Twitter. A Jovem Pan entrou em contato com a Warner, mas ainda não obteve retorno.

Sim rs. Como vamos fazendo todos esses anos rss — Anitta (@Anitta) March 2, 2023