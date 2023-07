Atriz de ‘Smallville’ acusada de envolvimento em culto sexual deixa a prisão após dois anos

Allison Mack foi condenada em 2021 por ser ‘cúmplice essencial’ do criador do grupo, Keith Raniere, foi sentenciado a 120 anos de prisão

Reprodução/ The CW Television Network Allison Mack atuou com Welling na série 'Smallville'



A atriz Allison Mack, conhecida por ter participado da série “Smallville”, foi solta na segunda-feira, 3, após cumprir dois anos de prisão nos Estados Unidos, divulgou a imprensa internacional. Em 2021, a artista foi condenada a três anos por extorsão e conspiração após se declarar culpada das acusações de recrutar e preparar mulheres para um culto sexual. Sediado em Nova York, o chamado NXIVM era liderado por Keith Raniere, que foi preso em 2020 após ser condenado a 120 anos de prisão. As mulheres recrutadas eram marcadas com as iniciais do líder e obrigadas a fazer sexo com ele. Antes de ser sentenciada, a atriz pediu desculpas às vítimas e também à sua família, dizendo que suas ações enquanto estava no grupo eram “abusivas, repugnantes e ilegais”.

O juiz distrital dos EUA Nicholas Garaufis, que julgou o caso, chamou Alisson de “cúmplice essencial” de Keith. “Você voluntariamente escravizou, desestabilizou e manipulou outras mulheres para que, quando elas estivessem mais vulneráveis, acreditassem que lhe deviam obediência total e que qualquer coisa menos do que isso lhes causaria sérios danos pessoais e financeiros, você tirou delas seu senso para fazer suas próprias escolhas, você deu a elas ‘designações especiais’ para satisfazer os interesses sexuais do Sr. Raniere. O Sr. Raniere não poderia ter feito isso sem você. Vocês fizeram isso juntos”, pontuou o juiz na decisão.