Atriz de ‘Smallville’ é condenada a três anos de prisão por envolvimento em culto sexual

Allison Mack, atriz de ‘Smallville’, foi condenada nesta quarta-feira, 30, a três anos de prisão por seu envolvimento com o grupo Nxivm, um culto sexual. Allison também terá que pagar uma multa de US$ 20 mil (cerca de R$ 100 mil, na cotação atual). Ela foi presa em 2018 sob acusação de tráfico sexual, conspiração de tráfico sexual e conspiração de trabalho forçado. Confessou-se culpada em 2019 e tinha sido sentenciada em outubro do ano passado a 120 anos de prisão. Em seu novo julgamento, a equipe de defesa de Mack pediu em documentos judiciais a liberdade condicional ou uma sentença de prisão domiciliar, citando que ela entregou o líder da seita, Keith Raniere. Os promotores concordaram por causa da cooperação dela. A atriz deve se render para iniciar sua sentença até 29 de setembro.

Dias antes, a atriz escreveu uma carta para as vítimas. No texto, publicado pelo site ‘Hollywood Reporter’, Allison diz ter sido enganada por Raniere. “Eu acreditava, de todo o coração, que sua orientação estava me levando a uma versão melhor e mais iluminada de mim mesma. Dediquei minha lealdade, meus recursos e, em última análise, minha vida a ele. Este foi o maior erro e arrependimento da minha vida”, escreveu. Allison ainda disse que passará o resto de sua vida trabalhando para fazer as pazes com as vítimas e se tornar “uma mulher mais compassiva”. “Sinto muito por aqueles que trouxe para a Nxivm. Lamento ter exposto vocês ao esquema nefasto e emocionalmente abusivo de um homem pervertido”, acrescentou.