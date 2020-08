Série documental desvenda culto sexual que tinha ex-‘Smallville’ entre líderes

Produção da HBO explora ascensão e queda de seita que levou a atriz Allison Mack à Justiça americana

EFE Atriz se declarou culpada de tráfico sexual em seita comandada por Keith Raniere



A HBO lançou no domingo (23) o primeiro episódio do documentário “The Vow”, que mostra o surgimento do grupo de autoajuda NXIVM e a seita sexual que acabou sendo descoberta dentro dele. O lado mais obscuro da organização foi revelado em 2017, e terminou na condenação da atriz Allison Mack, conhecida pela série “Smallville“. A produção possui nove episódios, lançados semanalmente, e começou a ser filmada em 2017. Ela mostra a tentativa de alguns membros do grupo, incluindo a atriz Bonnie Piesse, que interpretou Beru Lars em dois filmes da saga “Star Wars“, de sair da NXIVM.

O documentário narra a história da seita, fundada por Keith Raniere e condenado por tráfico sexual em 2019, onde mulheres recebiam marcas na pele, eram proibidas de se alimentar e sofriam punições físicas. O caso ficou famoso em 2017 e em anos seguintes com a prisão e condenação da atriz Allison Mack, uma das líderes da NXIVM e do culto. Ela confessou ter coagido duas mulheres a praticar serviços depois de ameaçar divulgar informações prejudiciais sobre elas. O jornalista Frank Parlato, que chegou a ser porta-voz do grupo, revelou que as mulheres eram marcadas com as iniciais de Allison e Raniere e que cada líder da seita, formada pelos membros mais leais da NXIVM, possuía escravas sexuais.

Assista ao trailer de ‘The Vow’:

*Com Estadão Conteúdo