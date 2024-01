ENQUETE ‘BBB 24’ – Quem você quer que fique: Beatriz, Lucas Pizane ou Davi?

Participantes compõe o terceiro paredão desta edição; eliminação acontece na terça-feira, 16

Beatriz, Lucas Pizane e Davi estão os três integrantes do ‘BBB 24′ a formas o terceiro paredão da edição. Na noite de domingo, 14, após a eliminação de Thalyta, e a prova de líder que consagrou Lucas Henrique como o terceiro líder, os três foram os indicados para disputar a permanência na casa. O resultado sai na terça-feira, 16. Beatriz, de 23 anos, foi indicada pelo líder ao paredão. Após a indicação ela foi contestar o brother e disse que se voltar do paredão, o atual líder será seu principal alvo. Lucas Pizane, de 22 anos, foi indicado pela casa, contudo, ele havia ficado empatado em número de votos com Alane, o que obrigou Lucas Henrique a decidir quem iria compôr o paredão com Beatriz. Davi, de 21 anos, por sua vez, que tinha acabado de se salvar de um paredão, foi indicado em voto conjunto por seis brother que tinham sido vetados de votar após uma dinâmica em que participantes selecionados precisam escolher uma pessoa para vetar. Entre os impedidos estavam: Rodriguinho, Nizam, Juninho, Raquele, Matteus e Lucas Luigi.

