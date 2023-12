Atriz de ‘The Crown’ nega autógrafo a fã pela cor da caneta; entenda

Atitude de Claire Foy chamou atenção nas redes sociais e gerou debates entre internautas; alguns usuários apontaram que diversas celebridades são orientadas a não utilizar canetas azuis como medida de segurança

VALERIE MACON / AFP Claire recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série Dramática em 2017 por papel em 'The Crown'



A atriz Claire Foy, conhecida por interpretar a versão mais jovem da Rainha Elizabeth II no seriado The Crown, surpreendeu os fãs com uma atitude inusitada ao receber um pedido de autógrafo. Ela se recusou a conceder a assinatura por conta da cor da caneta oferecida. O incidente ocorreu enquanto a britânica chegava para a gravação do programa ‘The Tonight Show’, apresentado por Jimmy Fallon. A atriz foi abordada por um fã, que pediu um autógrafo em uma foto dela. Ela chega a pegar a caneta, mas a devolve ao ver que a tinta é de cor azul. “Eu não assino em azul”, afirmou. “Desculpe”, completando. O fã insistiu no pedido, mas Foy reforçou que não assina em canetas de cor azul. Ela concedeu um autógrafo a outro jovem que a abordou com uma caneta preta. O momento foi gravado e viralizou no Tik Tok. Internautas criticaram a postura da atriz, mas alguns apontaram que diversas celebridades são orientadas a não utilizar canetas azuis como uma medida de segurança. O motivo seria que assinaturas com caneta azul são mais fáceis de serem digitalizadas, podendo ser falsificadas e utilizadas em produtos não originais.