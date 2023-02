Atriz global é sequestrada por homens encapuzados no Rio de Janeiro: ‘Duas horas de pânico’

Jeniffer Dias, que interpreta a personagem Thamyres na série ‘Rensga Hits’, voltava do ensaio da Mangueira quando foi surpreendida ao chegar em sua casa

Reprodução/Instagram/@eujenifferdias Atriz voltava do ensaio de carnaval quando foi sequestrada



A atriz Jeniffer Dias, que interpreta a personagem Thamyres na série ‘Rensga Hits’ passou por um momento de tensão na madrugada de domingo, 5. Ela voltava do ensaio de Carnaval da Mangueira, no Rio de Janeiro, quando foi sequestrada. “Nessa madrugada, voltando do ensaio da Mangueira, fui surpreendida por homens encapuzados e armados quando chegava na minha casa. Eles me renderam, levaram meu carro e me colocaram no outro carro que estavam. Fui sequestrada, fiquei quase duas horas em completo pânico sob ameaças”, escreveu a atriz nas redes sociais, acrescentando que “depois desse tempo, eles me deixaram sem nenhum pertence e pegaram todas as minhas senhas. Consegui chegar até minha família e, a partir daí, realizei todos os trâmites legais”. Dias também informou que está sem celular e deixou um alerta para os amigos para o caso de receberem alguma tentativa de golpe envolvendo o seu nome.