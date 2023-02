MC Pipokinha desabafa sobre ser chamada de ‘rodada’, mas responde: ‘Dei um carro à vista para o meu pai’

Cantora que despontou com performances picantes no palco apontou machismo na indústria musical: ‘O MC que canta p**aria tudo bem?’

Reprodução/Instagran/@pihrainha A funkeira MC Pipokinha faz sucesso com cenas eróticas em suas apresentações



Fenômeno do funk proibidão desde que estourou no ano passado com clipes e shows ousados, a cantora MC Pipokinha desabafou sobre ser chamada de “rodada” e vagabunda”. No palco, a catarinense de 24 anos não só canta hits apimentados como “Bota Tudo” ou “De Quatro”, mas também encena relações sexuais com seus dançarinos. “Lógico que eu não queria que as pessoas me olhassem desse jeito: ‘Ai, ela é rodada, é uma p**inha, é uma vagabunda’. Eu sou artista, esse é meu trabalho, mas eles não entendem”, desabafou Pipokinha enquanto era maquiada – vídeo foi divulgado pelo maquiador Helder Marucci no TikTok. “O MC que canta p**aria tudo bem? O MC Don Juan cantou sobre p**aria por muitos anos. Ele é olhado como uma figura negativa? Só ele que pode? Por que é homem? Meu ovo, quem pode sou eu. No palco, todo mundo pode ser um personagem. Eu sou”, declarou a autointitulada “Rainha da P**aria”.

Pipokinha ainda destacou que o funk não deu a ela apenas visibilidade, mas também transformou sua vida. “Falam, falam, falam… Eu tenho quatro casas no meu nome, dei um carro à vista para o meu pai”, declarou a artista. “A vida não é um parque de diversões, tem que levantar cedo, sim. ‘Ai, fulano consegue.’ Fulano não consegue, fulano batalhou muito para ter aquilo. Comeu o pão que o diabo amassou. Engoliu a seco e talvez você nem saiba.”

Veja o vídeo divulgado pelo maquiador de Pipokinha