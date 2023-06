Atriz Laura Cardoso, de 95 anos, visita casa onde passou a infância em Santos e emociona fãs

Ao lado do bisneto, que organizou o passeio, a artista veterana publicou fotos na fachada da morada e publicou nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@atrizlauracardoso Atriz Laura Cardoso com seu bisneto em frente a uma imagem de Santo Antônio que fica no final da rua onde passou a infância



Aos 95 anos, a atriz Laura Cardoso visitou a casa onde passou a infância, na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Ao lado do bisneto, que organizou o passeio, a artista veterana publicou fotos na fachada da morada e escreveu na legenda a grande emoção que sentiu. “Visitando Santos, cidade em que tive casa por lindos anos. Lugar onde me diverti, minhas filhas passaram sua infância e criei memórias maravilhosas… vivas até hoje. Essa casa atrás de mim, foi da minha família até meados de 1960. Infelizmente, não está preservada, mas as paredes carregam minha história e me dá um sentimento extraordinário revê-la”. No texto, Laura ainda conta da manifestação de fé da localidade: “No final da rua, a imagem do Santo Antônio ganhava a atenção da vizinhança. Tive a oportunidade de mostrá-la ao meu amado bisneto Fernando, que me trouxe de surpresa para este lindo passeio. Uma emocionante viagem ao passado!”. Os seguidores comentaram emocionados a publicação da atriz, “Como a senhora é querida. Beijo grande no seu coração”, escreveu uma fã. “É incrível como a senhora é linda e transmite tanta paz e sabedoria… Deus a abençoe sempre”, disse outro.