Atriz Léa Garcia morre aos 90 anos em Gramado, onde seria homenageada

Morreu nesta terça-feira, 15, aos 90 anos, a atriz Léa Garcia, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Ela seria homenageada com o troféu Oscarito, a mais tradicional honraria concedida, desde 1990, pelo Festival de Cinema da cidade. A morte da atriz foi confirmada pela sua página oficial no Instagram. “É com pesar que nós familiares informamos o Falecimento agora na cidade de Gramado no Festival de Cinema de Gramado da nossa amada Léa Garcia”, escreveram. Posteriormente, em um post conjunto com a Agência Dutra, foi dizendo que Léa morreu de madrugada em decorrência de complicações cardiológicas. “A atriz estava hospedada com seu filho Marcelo Garcia em Gramado, Rio Grande do Sul, onde receberia um Troféu Oscarito pelo Festival de Cinema da cidade”, escreveram. “Agradecemos as mensagens de solidariedade e pedimos que respeitem o momento delicado dos familiares e amigos”, acrescentaram. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre o velório de Léa Garcia. Nascida em 1933, no Rio de Janeiro, Léa Lucas Garcia de Aguiar, como foi registrada, tornou-se atriz em um momento da história em que esse não era um trabalho comum para mulheres negras. Ela estreou na televisão na década de 1950. Ao longo de sua extensa carreira, participou de mais de cem produções, recebeu diversos prêmios e deixou uma contribuição inestimável para a presença do negro na cultura brasileira. Um de seus papéis mais marcantes foi interpretando Rosa, em Escrava Isaura – exibição de 1976 -, um fenômeno de audiência no Brasil e no exterior. Sua última novela foi em Sol Nascente, em 2016.