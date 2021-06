Atriz Mabel Calzolari morre aos 21 anos vítima de doença rara

Jovem enfrentava aracnoidite torácica e teve a morte cerebral confirmada pelos pais e por colegas; ela deixa um filho de 1 ano e 11 meses

Reprodução/ Instagram @mabelcalzolarii Familiares e colegas lamentaram a morte da jovem



A atriz Mabel Calzolari morreu aos 21 anos vítima de uma doença rara na coluna. A informação foi confirmada pelos pais da jovem através de uma publicação em sua conta no Instagram feita nesta terça-feira, 22. No texto publicado, um dos pais disse que a “jornada de luta e sofrimento” da jovem contra uma aracnoidite torácica havia terminado, disse que Mabel foi uma inspiração e agradeceu o apoio que a filha recebeu.A atriz Monique Curi também confirmou a morte de Mabel, informando que ela teve morte cerebral depois de sofrer paradas cardíaca e respiratória. O diagnóstico da doença aconteceu em 2019, depois do nascimento de Nicolas, fruto da relação com o ator João Fernandes. Hoje, a criança tem 1 ano e 11 meses. O ator também se manifestou nas redes sociais, enaltecendo a coragem da atriz. “Hoje eu perdi minha vizinha, minha amiga, inspiração, namorada, noiva, ex, amiga, parceira e mãe do meu filho. E o mundo ganha mais um capítulo sobre a história da mulher mais sinistra que eu já vi. Obrigado por lutar tanto por nós, pela nossa família”, disse João.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mabel calzolari (@mabelcalzolarii)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Canal Jeito de Ser (@moniquecuri_real)