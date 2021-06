Filho de Roberto Bolaños nega planos de remake do ‘Chaves’ para a Disney

Roberto Gómez Fernández disse que não foi procurado pela empresa americana, mas afirmou que o Grupo Chespirito está trabalhando em novos projetos para manter a obra do seu pai viva

Reprodução/SBT 'Chaves', obra de Roberto Bolaños, estreou há 50 anos na TV mexicana



Roberto Gómez Fernández, filho de Roberto Bolaños, afirmou que no momento não há planos de trabalhar em uma série inspirada em “Chaves” com a Disney. O assunto ganhou repercussão nas redes sociais após o jornal argentino Clarín divulgar que o Grupo Chespirito teria fechado uma parceria com a Disney para um remake do seriado com um elenco infantil. Em entrevista ao portal mexicano El Universal, Fernández disse que não foi abordado por nenhum criativo da empresa americana ou qualquer outra produtora. O filho do criador de “Chaves” contou ainda que há projetos de animação em desenvolvimento na sua produtora, mas eles ainda “não possuem destinatário”.

O seriado, que no Brasil fez sucesso ao ser exibido no SBT, completou 50 anos desde a estreia no México. Por conta da pandemia, não houve comemorações presenciais, mas a data não passará em branco. “Tem algumas coisas que a gente está gerando, não é um evento propriamente dito, mas um pouco de comunicação nas redes sociais”, contou Fernández, que também vai comemorar com a família o quinquagenário “Chaves” e prometeu acelerar a série biográfica sobre o seu pai. O seriado do menino órfão que vive em uma vila foi exibido ininterruptamente por 49 anos no México, mas saiu do ar em agosto do ano passado após a família de Bolaños não entrar em um acordo com a emissora mexicana Televisa.