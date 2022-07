Vyni rebate Eslovênia após ela dizer que ele mudou após o ‘BBB 22’: ‘Estou mais seletivo’

Ex-BBB se posicionou após a influenciadora revelar que eles se distanciaram depois do reality

Os ex-BBB Vyni rebateu as declarações que Eslovênia, que ficou confinada com o cearense no “BBB 22”, deu em um podcast. Ao ser questionada sobre sua atual relação com Vyni, a influenciadora disse que eles se distanciaram após o fim do reality show da Globo. “Lá dentro eu conheci um Vyni e aqui [fora], por ele estar em uma nova fase da vida dele, ele é outra pessoa. Que bom que ele é outra pessoa, porque a gente vai mudando, isso é muito legal, admirável”, comentou a ex-sister com Gabi Prado. Apesar dos elogios, a ex-BBB disse que não sabe dizer se essas mudanças estão sendo positivas ou negativas: “Não estou próxima dele, então não tenho muito o que falar. Posso falar do Vyni que conheci lá dentro, que é uma pessoa maravilhosa, extraordinária. Aqui fora não posso falar nada”.

As declarações de Eslovênia repercutiram nas redes sociais e, sem citar o nome da ex-parceira de confinamento, Vyni se posicionou. “As pessoas tratam você da maneira que você permite ser tratado. Se você só leva pancada, só leva porrada, só leva pedrada e você não diz nada, você está permitindo que as pessoas te tratem desse jeito e não é assim que deve ser”, comentou nos stories do Instagram. “Se você está melhorando de vida, sempre tem alguém que diz: ‘Está se achando, está arrogante, perdeu a humildade, mudou, o sucesso subiu para a cabeça’. Pode ver, quanto mais você consegue suas coisinhas, graça a Deus trabalhando honestamente sem pisar em ninguém, mais as pessoas dizem isso. Baseadas em que? Em nada.” Para o ex-BBB, ele não perdeu sua essência, está apenas se valorizando mais. “Continuo a mesma pessoa, só que agora estou mais esperto, estou mais seletivo e estou me amando mais, foi isso o que tanto me cobraram pelos três meses que me viram na televisão”, concluiu.