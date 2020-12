Atriz Nicette Bruno tem piora na função renal e passa por hemodiálise

Atriz precisou passar por hemodiálise e teve boletim médico divulgado neste sábado; estado de saúde dela ainda é considerado grave

Divulgação/Globo/João Miguel Júnior Nicette precisou passar por hemodiálise



A atriz Nicette Bruno, que está internada na Casa de Saúde São José com Covid-19, apresentou uma piora na função renal e precisou fazer hemodiálise. Por mais um dia, também houve “discreta melhora” em seu quadro respiratório. Ainda assim, ela continua com estado de saúde considerado grave. As informações foram divulgadas pelo boletim médico da atriz neste sábado, 5. Sua filha, a atriz Beth Goulart, tem pedido uma corrente de orações para sua mãe todos os dias, às 18 horas. Confira a íntegra do boletim médico: “Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2020 – A paciente Nicette Bruno segue internada na UTI da Casa de Saúde São José. O quadro respiratório apresentou discreta melhora novamente, mas houve piora da função renal e necessidade de hemodiálise. Continua sedada e dependente de ventilação mecânica. O quadro ainda é considerado grave. Segue sob cuidados intensivos”.

*Com informações do Estadão Conteúdo