Nicette Bruno é internada com Covid-19 e Beth Goulart diz: ‘Ela vai sair dessa’

A filha da atriz disse que ela está no CTI, mas não precisou ser entubada e segue se recuperando bem

Reprodução/Instagram/bethgoulartoficial Beth Goulart pediu orações para a mãe, Nicette Bruno



A atriz Nicette Bruno, de 87 anos, está internada após testar positivo para a Covid-19. A veterana artista da Globo precisou ser entubada, mas seu quadro é estável. A notícia foi divulgada pela filha de Nicette, a também atriz Beth Goulart, em um vídeo publicado no Instagram. “Infelizmente, mamãe pegou Covid, mas ela está bem. Ela está internada, sim, está no CTI, sim, mas está com uma ventilação não invasiva, não está entubada. Eu crio que ela vai sair dessa com muita força, com muita fé, com muita energia e luz que ela sempre teve”, falou a artista que também pediu o apoio dos seguidores. “Conto com sua oração, com seu pensamento positivo porque é isso o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que estão nessa situação.”

Beth Goulart ressaltou que muitas outras pessoas estão na mesma situação que a mãe dela e prestou sua solidariedade. “Não é só ela, então minha força e minha fé para todos que também estão passando por isso nesse momento”, afirmou. A atriz também alertou sobre os riscos da Covid-19. “Esta pandemia não poupa ninguém, por isso, é importante tomar todos os cuidados, seguir todos os protocolos. Mamãe está enfrentando esta batalha contra o vírus e eu creio que ela vai sair dessa com muita força. Deus tudo pode. Eu crio. Ela vai ser curada”, escreveu a atriz na legenda da publicação.