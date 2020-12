Com Covid-19, Nicette Bruno tem piora e precisa ser entubada

Beth Goulart postou um vídeo falando do estado de saúde da mãe e pediu orações

Divulgação/Globo/João Miguel Júnior Nicette Bruno foi sedada e entubada após apresentar piora



A atriz Nicette Bruno, que está internada com Covid-19, apresentou uma piora no seu quadro clínico. A atualização do estado de saúde da artista de 87 anos foi feita por sua filha, a atriz Beth Goulart, por meio de um vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira, 1. “Ontem ela teve uma ligeira piora, então foi necessário sedar e entubar”, comunicou. Beth também ressaltou que tem fé na melhora da sua mãe. “Essa doença é assim mesmo, é uma luta e vamos vencer. Ela está sedada, então não está sentindo nada e sei que ela vai vencer. Quero propor todos os dias às 18h uma oração para a Nicette, vamos orar até que esteja recuperada, com saúde e sorrindo com a alegria, a luz e a vida que ela sempre teve”, acrescentou. “Eu tenho fé e estamos juntas nesta oração. Na fé e na garra, ela vai superar”, escreveu a jornalista Leda Nagle, que também ficou internada com Covid-19 e recebeu alta no último domingo, 29. “Estamos em oração! Unidos pelo amor”, comentou o jornalista Geraldo Luís. “Eu crio também! Estamos aqui nas orações e vibrações positivas”, postou o ator Rodrigo Fagundes. Duda Nagle, Day Mesquista e Nany People foram outros atristas que deixaram mensagens positivas para a atriz.