Atriz pornô com duas vaginas diz que usa uma para trabalhar e a outra com o marido: ‘Não parece traição’

Casada e mãe de dois filhos, Evelyn Miller passou a aceitar seu corpo após ser diagnosticada com útero didelfo

Reprodução/Instagram/evelynuncovered Evelyn Miller nasceu com uma condição rara e possui duas vaginas



A atriz pornô australiana Evelyn Miller, de 31 anos, nasceu com uma condição rara e possui um útero duplo, dois conjuntos de ovários e duas vaginas – sendo todos funcionais. Ela foi diagnosticada com útero didelfo em 2011 após passar anos sem entender seu corpo e sentindo dor nas relações sexuais. “Evitei sexo por tanto tempo, os caras não sabiam o que estavam fazendo e acabavam batendo o pênis contra a minha uretra. Eu simplesmente não sabia o que havia de errado comigo. Morava só com meu pai na época, então não tinha ninguém a quem pudesse perguntar. Google estava fora de questão porque eu morava em uma fazenda remota”, explicou Evelyn ao Daily Mail. A primeira vez que tentou ter uma relação sexual foi aos 17 anos e a experiência não foi boa. A vida dela mudou quando recebeu um diagnóstico e passou a aceitar o seu corpo. A atriz pornô começou a ganhar dinheiro como acompanhante e depois começou a produzir conteúdos eróticos para sites de pornografia. Em 2018, ela criou uma conta no OnlyFans, na qual hoje cria conteúdo com o marido, Tom. Por semana, ela fatura por volta de 12 mil libras (cerca de R$ 75 mil na cotação atual).

“Sempre tive curiosidade sobre como é trabalhar com sexo e, às vezes, outros homens também estão envolvidos [nos meus conteúdos]. Não parece traição para mim. Tenho uma vagina para trabalhar e outra para brincar [com meu marido]. Valeu muito a pena para mim, porque as pessoas são realmente curiosas, elas adoram o fato de eu ter duas vaginas”, comentou a atriz pornô, que acrescentou que o OnlyFans também a ela a oportunidade de aumentar a conscientização sobre o útero didelfo. Essa condição pode causar infertilidade, pois aumenta o risco de abortos espontâneos, Evelyn, no entanto, já tem dois filhos com Tom: Andrew, de um ano, e Georgia, de oito meses. “Sempre houve o risco de eu estar grávida de dois bebês ao mesmo tempo. Quando eu estava grávida de um, ainda tínhamos que usar camisinha se quiséssemos fazer sexo na outra vagina”, contou. “Meus dois bebês nasceram muito pequenos e precisaram passar meses em terapia intensiva. Felizmente, ambos estão felizes e saudáveis ​​agora.”