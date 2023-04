Eduardo Costa diz que se arrepende de ter falado sobre política: ‘Fui um pouco babaca’

Cantor falou que reconhece que não teve respeito pelas pessoas ao tentar impor seu posicionamento político

Reprodução/YouTube/andre.piunti Eduardo Costa falou que se pudesse voltar atrás não teria se posicionado politicamente



O cantor Eduardo Costa já esteve envolvido em várias polêmicas e admitiu que ele mesmo instigou muitas delas. O artista afirmou que não liga de ser assunto e nem de ser alvo de especulações, mas admitiu que se arrepende de ter se posicionado politicamente. “Você ouvia falar de polêmica [sobre mim] o tempo todo. Eu sempre gostei de estar na boca do povo, independente de que tipo de assunto estava falando. É uma espécie de marketing, falem bem ou falem mal, falem de mim. Tinha coisa que nem era polêmica e eu arrumava um jeito de polemizar aquilo para que aquilo virasse assunto”, contou o sertanejo durante um bate-papo no canal do YouTube de André Piunti. Quando o Instagram se popularizou, por exemplo, Eduardo usou a rede social para chamar a atenção dos seguidores com fotos sem camisa e posando ao lado de carros de luxo. Ele afirmou que fazia tudo de caso pensado.

“Queria que o cara me buscasse para saber quem eu era e ali gostasse das minhas músicas. A única coisa que me arrependo foi da política, isso fez as pessoas terem antipatia de mim. Nunca afetou minha agenda, meu trabalho, nunca afetou em nada, mas afetou pessoas que gostavam de mim. É a única hora que eu falo assim: se eu pudesse voltar, eu jamais falaria disso. Acho até que eu fui um pouco babaca, eu reconheço. Que babaquice me envolver nisso, nada a ver”, afirmou o dono dos hits Os 10 Mandamentos do Amor e Sapequinha. O cantor detalhou por que se arrependeu de falar sobre política: “Queria uma mudança que para mim era mudança, para os outros não era. Depois você descobre que é tudo a mesma coisa, que todo mundo tem seus defeitos e que independente de uma pessoa votar em um cara ou em outro, são pessoas boas e que trabalharam. Não tive respeito naquele momento. Reconheço que faltei com respeito com as pessoas, é uma falta de respeito querer que as pessoas tenham o mesmo visual que você tem de um político, de um partido”.