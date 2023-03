Atriz Quitéria Chagas anuncia morte do marido aos 57 anos: ‘Doença torturante’

Rainha de bateria da Império Serrano enfatizou que ficou ao lado de Francesco Locati até o fim

Reprodução/Instagram/quiteriachagas Quitéria Chagas fez um desabafo nas redes sociais após a morte do seu marido, Francesco Locati



A atriz Quitéria Chagas comunicou nesta sexta-feira, 24, que seu marido, Francesco Locati, morreu aos 57 anos vítima de câncer. A artista explicou que ficou ausente das redes sociais nos últimos dias, pois viajou às pressas para Milão para ficar ao lado do parceiro. “Passei todos os dias, até o fim, cuidando dele, meu marido, pai da minha filha, homem que conheci em 2008 na Império Serrano e mudou minha vida, sei que é aniversário da minha escola, mas estou sem energia, desculpa, a vida virou de ponta a cabeça e tenho muitas coisas emocionais e, infelizmente, burocráticas”, escreveu a rainha de bateria em um post no Instagram. Quitéria falou que expunha pouco do seu relacionamento na internet porque o marido era reservado e dizia que ela era a artista.

Quando Francesco descobriu que estava com um câncer terminal, já não tinha mais o que ser feito, entretanto, ele lutou até o último minuto para se livrar da doença. “Ele queria viver, lutei com ele diariamente no hospital, me pedia desculpas porque não fazia controles médicos”, contou a atriz. “Era [um câncer] raro, neurointestinal que como uma árvore deu metástase espalhando pelos nervos e glândulas alastrou no corpo, hospital tentava amenizar a insuportável dor com morfina e mesmo assim ele agonizava de dor e eu ali vendo, tentando dar forças, mas sabendo do fim. A dor é imensurável, vê-lo sendo devorado por dentro, encolhendo, atrofiando, doença torturante, nada parava sua dor.”

Percebendo que o marido não ia resistir, a rainha de bateria da Império Serrano decidiu conversar com a filha, Elena, para tentar amenizar o trauma de perder o pai. “Ser psicóloga ajudou, porém vivenciar é muito além da teoria”, comentou. Tanto Quitéria quanto a filha já começaram a fazer terapia para conseguir lidar com a dor do luto. “Ouvir o pedido de desculpas dele, o eu te amo, a forma que ele foi morrendo comigo ali, a respiração indo embora e eu ali, não o abandonei até o fim. A gratidão que tenho por ele é imensurável, até nesta dor como aprendi, e aprendo, tudo está sendo importante; vivência que transforma. Deus sabe de tudo. Sempre lembraremos de você, faremos nosso melhor, tenha orgulho da gente, eu e Elena, nossa filha, te amamos, gratidão por tudo. Siga o caminho da luz no plano espiritual descanse em paz, Deus te dê a paz”, concluiu a artista.