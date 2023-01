Babi Borges revela que não conseguiu ficar longe de Iran Malfitano após fim de ‘A Fazenda’

Em entrevista ao Morning Show, casal finalista do reality show deu detalhes sobre o namoro: ‘A coisa foi se fortalecendo’

Reprodução/Jovem Pan News Babi Borges e Iran Malfitano foram os convidados do programa Morning Show



Nesta quarta-feira, 18, o programa Morning Show recebeu Bárbara Borges e Iran Malfitano, casal finalista do reality show A Fazenda. Após assumirem o namoro, os atores deram detalhes sobre o misto de sentimentos durante o confinamento no programa da Record. “Aquilo não era namoro, era amizade com muito carinho. Era o começo, mas não era. Era uma amizade que foi crescendo, se intensificando. O jogo todo mundo acompanhou, as atividades e as dinâmicas eram muito estressantes. Graças à maturidade de ambos, a gente não deixou passar do ponto. Nós temos uma história muito linda. Eu tinha dúvidas, lá dentro eu não deixava os pensamentos, já logo voltava para o game. Quando acabou, senti muita falta. Ele foi meu melhor amigo no jogo e eu senti falta da presença dele, queria estar logo com ele. Foi acontecendo muito naturalmente, sem a gente planejar”, explicou Babi. Iran revelou que sua própria família notava a falta de Bárbara em sua vida. “Entramos para jogar, nos apoiávamos muito lá dentro. Assim que acabou o jogo, nos primeiros três dias eu não consegui dormir, aquela coisa de sair do confinamento. Minha mãe falou que eu estava sentindo falta da Babi. Realmente eu senti falta dela”, desabafou.

Mesmo com o apoio de muitos fãs, Babi e Iran afirmaram que também recebem energias negativas e pedidos precipitados para um noivado. “Nós vimos a força que o casal tinha mesmo antes de sermos um casal. Quando saímos, vimos que muita gente torceu para nós. Víamos muita cena do reality, é muita conexão. Que todo mundo possa sentir o que a gente está sentindo, é muito bom”, disse Iran. “Ao mesmo tempo que a gente recebe energia muito positiva, lógico que temos consciência do outro lado”, pontuou a vencedora de ”A Fazenda 14″. Para o futuro, Bárbara planeja vir mais vezes para São Paulo e descarta se mudar do Rio de Janeiro. Malfitano esclareceu as expectativas do casal para a vida profissional nos próximos meses. “Amamos dramaturgia, atuação, essa é a nossa vida. Acho que não [faria um OnlyFans], hoje em dia é uma exposição que não cabe mais. Há um tempo atrás eu fui sondado, quase fiz um ensaio”, concluiu.