Bailarina Thais Carla comemora condenação de humorista por gordofobia

Em suas redes sociais, dançarina incentivou seus seguidores a lutarem por seus direitos; comediante teria ridicularizado imagem dela em vídeo

Reprodução/ Instagram @thaiscarla

A bailarina Thais Carla utilizou as redes sociais para comemorar a condenação de um humorista em um processo por gordofobia. Em seu perfil no Instagram, a dançarina não revelou o nome do humorista, mas afirmou que ele a ridicularizou, com diversas frases preconceituosas e gordofóbicas, e utilizou sua imagem de forma indevida. O comediante deverá pagar uma indenização de R$ 5 mil. Nas redes, Thais Carla também disse que foi a primeira vez em que um juiz deferiu a condenação “pela violação de gordofobia em primeiro plano”, o que segundo ela é um ganho para as pessoas gordas. Por fim, a bailarina mandou uma mensagem para seus seguidores, pedindo para que eles lutem pelos seus direitos. “Espero que essa ação sirva para inspirar muitas outras pessoas. Ninguém pode nos ofender livremente e achar que “tudo bem”. Fiz isso não só por mim, mas por todas pessoas gordas que sofrem ataques. Não merecemos viver isso caladas”, disse Thais Carla na publicação.