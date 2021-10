Allan dos Santos diz que vai denunciar Alexandre de Moraes por violar direito ao sigilo de fonte

Ministro determinou que ex-estagiária do STF seja ouvida pela PF; blogueiro disse que decisão é ‘inaceitável’

Alessandro Dantas/Agência Senado Allan dos Santos criticou decisão de Moraes



O blogueiro Allan dos Santos afirmou nesta quarta-feira, 6, que vai denunciar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), à organizações de jornalismo por violar o direito ao sigilo de fonte. A declaração ocorreu após o ministro determinar que a Polícia Federal colha o depoimento de Tatiana Garcia Bressan, ex-estagiária de Ricardo Lewandowski no STF. Segundo informações obtidas pela PF e divulgadas pela Folha de S.Paulo, a funcionária passava informações sobre ministros da Corte a Allan, que é investigado no inquérito das fake news. Ele classificou a decisão como abominável e inaceitável. “Como jornalista membro da IAPP [Internacional Association of Privacy Professionals] e da Society of Professional Journalists, denunciarei Alexandre de Moraes na Organização Internacional de Jornalistas e na Federação Internacional de Jornalistas. Violar o direito ao sigilo de fonte é abominável, independente do espectro político. Isso é inaceitável”, escreveu Allan nas redes sociais. “Artigo 220 da Constituição do Brasil: ‘A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição.’ Alexandre viola inúmeros artigos da Constituição”, completou.