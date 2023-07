Banheiro de Jojo Todynho inunda em cruzeiro e cantora se desespera: ‘É o Titanic’

Cantora disse que válvula explodiu sozinha e, sem saber o que fazer, correu para pedir ajuda de uma amiga

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho relatou seu desespero ao ver banheiro inundando em cruzeiro



A cantora Jojo Todynho passou por um grande sufoco na madrugada desta terça-feira, 11, após embarcar em um cruzeiro nos Estados Unidos que tem Wesley Safadão como atração principal. “Gente, me deu um desespero agora. Não sei o que aconteceu no meu banheiro. O cano, sei lá, explodiu. E eu gritando: ‘Renata, Renata, é o Titanic’. Estou passando mal”, relatou a dona do hit Que Tiro Foi Esse nos stories do Instagram. Ela enfatizou que não quebrou nada e, na hora do desespero, só conseguiu chamar pela amiga. “A válvula estourou do nada, eu só sabia gritar ‘Renata’.” Ao pedir ajuda, Jojo foi informada que demoraria uns cinco minutos para um profissional do navio chegar. Ela então declarou: “Cinco minutos vai alagar esse banheiro”. Dito e feito. A água dentro do box começou a subir e transbordar para o restante do banheiro. Cerca de uns 10 minutos depois, um funcionário do navio chegou para ver o que estava acontecendo. A cantora pediu para sua amiga explicar em inglês que ela não tinha quebrado nada. O profissional falou que ele conserta ar-condicionado, não chuveiro. Ele apenas desligou o registro para parar de sair água e foi chamar outro funcionário do cruzeiro. Jojo deixou claro que não ia pagar pelo conserto, pois não tinha feito nada: “Já estava fora do box, ia escovar meus dentinhos e o negócio ‘boom’”. Na visão da campeã de “A Fazenda 12”, o incidente é resultado de olho gordo. “Vou lá na minha tia quando eu voltar tomar um banho de arruda”, concluiu.