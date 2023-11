Baterista do Red Hot Chili Peppers é visto em show sertanejo; veja vídeo

Músico assistiu show da dupla Jorge & Mateus, em casa de eventos na zona sul de São Paulo; banda se apresenta na capital nesta sexta-feira, 10

Reprodução/Instagram/@chadsmithofficial Chad Smith toca em São Paulo nesta sexta-feira



O músico Chad Smith foi visto em um show sertanejo na cidade de São Paulo. A apresentação era da dupla Jorge & Mateus, na casa de eventos Villa JK, na zona sul de São Paulo. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o membro do Red Hot Chili Peppers aparece sorrindo e balançando a cabeça em meio ao público enquanto observa os brasileiros tocarem. Os fãs da banda comemoraram a interação de Smith. “E os roqueiros criando rivalidade e menosprezando gêneros musicais. Música é música, bicho”, escreveu um perfil no X. “Ele é o mais firmeza de todos, não tem como… No final do show, foi o único que ficou no palco agradecendo e jogando baquetas”, opinou outro. O baterista também participou de uma apresentação ao vivo de banda de covers do Legião Urbana. O Red Hot Chili Peppers se apresenta em São Paulo, na sexta-feira, 10, em Curitiba, no dia 13 de novembro e em Porto Alegre, no dia 16. Os shows fazem parte da “Unlimited Love Tour”, que marca a volta do guitarrista John Frusciante ao grupo.